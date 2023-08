Zwijndrechtse politie zet eigen kantoor te koop wegens personeelsgebrek en wijst naar minister Verlinden: “Het is echter burgemeester en korpsleiding die dit probleem moeten oplossen”

De politie van Zwijndrecht wil met een ludieke actie de aandacht trekken voor het nijpend personeelstekort in de zone. Aan het kantoor werd het bordje ‘over te nemen’ opgehangen. “Maar het personeel moet je zelf voorzien”, klinkt het. Volgens politievakbond VSOA voelt het personeel zich slachtoffer van politieke spelletjes. Ze wijzen in de richting van minister Annelies Verlinden, maar zij bijt van zich af. “Het is de burgemeester en korpsleiding die dit moet oplossen.”

Het Zwijndrechtse korps trok in het verleden al meermaals aan de alarmbel. Het personeelstekort is zo acuut geworden dat de werking van de zone in het gedrang komt. Enkel een fusie met de naburige zone Waasland-Noord lijkt een oplossing, maar dan moet minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) eerst haar akkoord geven om het gerechtelijk arrondissement aan te passen. “En bij de minister blijft het oorverdovend stil”, klinkt het.

Mes op de keel

Het politiepersoneel voelt zich slachtoffer van politieke spelletjes. “Men wil druk uitvoeren om een gemeentelijke fusie door te voeren met Beveren en Kruibeke. Bij zo’n fusie wordt het politiekorps namelijk automatisch overgeheveld naar de zone Waasland-Noord. Eigenlijk wordt ons dus het mes op de keel gezet.”

Volledig scherm Het Zwijndrechtse politiekantoor staat ‘over te nemen’ © rv

Volgens politievakbond VSOA beseft het personeel dat het Zwijndrechtse korps niet autonoom kan blijven bestaan. Door de ligging tussen twee grote politiezones (Antwerpen en Waasland-Noord) is het bijzonder moeilijk om nieuwe collega’s te rekruteren. “Maar de politie mag geen pasmunt worden om een gemeentelijke fusie door te drukken”, vindt ook Vincent Houssin, ondervoorzitter van VSOA.

Nijpend personeelstekort

Momenteel springt de zone Waasland-Noord te hulp, maar deze samenwerking loopt eind dit jaar ten einde en dan moet er ofwel een fusie komen van de gemeenten of van de politie. “Maar het is maar de vraag of men dat ultimatum wel haalt”, vervolgt Houssin. “Tegen september zal de interventiedienst nog welgeteld zes mensen tellen. Intussen moet dat schrijnend personeelstekort worden opgevangen door medewerkers van de wijkwerking, de lokale recherche en de verkeersdienst. Dit gaat uiteraard ten koste van de dienstverlening naar de burger.”

Bijstand van federale

De politie Zwijndrecht vraagt aan minister Verlinden om steun te bieden vanuit de federale reserve. “Het is onbegrijpelijk dat er geen enkele reactie komt vanuit die kant”, zegt Houssin. “Het is nochtans heel gebruikelijk dat de federale politie mensen detacheert naar zones waar tijdelijk een personeelsprobleem is. Blijkbaar beseft men niet dat men door deze houding de veiligheid in gevaar brengt.”

Overleg gepland

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) heeft geen begrip voor de toon en de manier waarop bepaalde informatie rond de situatie bij de lokale politiezone Zwijndrecht wordt verspreid. Ze begrijpt wel dat de politiezone zowel voor het korps, als voor de dienstverlening en de eigen werkomstandigheden, dringend nood heeft aan een toekomstperspectief. “De oplossingen die worden geopperd over fusies van gerechtelijke arrondissementen en fusies van gemeenten binnen verschillende provincies, vallen echter niet onder de bevoegdheid van de minister van Binnenlandse Zaken”, reageert de minister in een mededeling. “De federale politie staat dag en nacht paraat om de lokale politiezones te ondersteunen wanneer zij worden geconfronteerd met grote evenementen of gebeurtenissen, of met een onverwachts incident. Op dat ogenblik zal de federale politie punctuele steun leveren,” verzekert de minister. “De situatie in de politiezone Zwijndrecht is echter een structureel probleem dat al langer gekend is. Het is de burgemeester en de korpsleiding die hiervoor vanuit hun eigen verantwoordelijkheden en lokale autonomie de nodige maatregelen moeten nemen om dat probleem op te lossen.” Verlinden gaat eerstdaags een brief sturen naar de korpschef waarin ze hem zal uitnodigen om in alle sereniteit een overleg te hebben.

