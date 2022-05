Zwijndrechts gezin dagvaardt 3M wegens “hallucinante PFOS-waarden”: “We kunnen niet anders dan naar de rechtbank trekken”

Vrasene/Haasdonk Huize Elisabeth en Huize Linde officieel geopend, dit weekend iedereen welkom voor een bezoek

De bewoners namen in de zomer van vorig jaar al hun intrek in de twee nieuwe woonzorgcentra Huize Linde in Haasdonk en Huize Elisabeth in Vrasene. Door corona kon de officiële opening pas nu doorgaan. Dit weekend worden ook de deuren opengegooid voor het grote publiek.

6 mei