Zwijndrecht wordt definitief een gemeente in de regio Waasland

Het Vlaams parlement heeft gehoor gegeven aan de vraag van Zwijndrecht en de Wase partners om de gemeente niet over te hevelen naar de regio Antwerpen. Dat stond wel in het oorspronkelijke plan van de regiovorming. Vlaanderen wordt opgesplitst in 17 regio’s om zo de gemeentelijke samenwerkingsverbanden meer te stroomlijnen. In de commissie Binnenlands Bestuur had minister Somers het over een terechte en goed onderbouwde vraag van Zwijndrecht. Vlaanderen stelt dus dat Zwijndrecht bij het Waasland hoort.