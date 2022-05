Zwijndrecht vraagt oprichting saneringsfonds: “Want we kunnen niet alle bouwplannen opbergen tot na opkuis van alle PFOS-grond”

Recent kregen duizenden inwoners van Zwijndrecht een brief van OVAM in de bus met de mededeling dat hun perceel door 3M gesaneerd moet worden. Het chemiebedrijf moet de komende maanden een plan van aanpak uitwerken. Ongeveer gelijktijdig besliste de Raad van State om de Oosterweelwerken stil te leggen. Verontreinigde grond mag namelijk niet verplaatst worden maar enkel afgevoerd naar een stortplaats. Als gevolg hiervan dreigt nu een complete stilstand voor alle bouw- en inrichtingswerken. Dat gaat van een heraanleg van een straat tot de aanleg van een kelder voor een particuliere woning.

Impasse

“Een uitweg uit deze impasse is er nog niet”, zegt schepen Vervaet. “We hebben aan OVAM gevraagd om ons een handelingskader te bezorgen waarmee we aan de slag kunnen gaan, maar voorlopig wordt geen standpunt ingenomen. 3M moet alles saneren, maar we kunnen niet van onze inwoners verwachten dat ze intussen alle bouwplannen opbergen. Het zou eveneens onredelijk als zij opdraaien voor de kosten voor grondwaterzuivering of afvoeren van verontreinigde grond wanneer ze werken vandaag willen uitvoeren.”

Drie voorwaarden

Sanering tuinen

Bouwwerken zijn één zaak maar hoe de duizenden tuintjes zullen gesaneerd worden, is nog niet duidelijk. “3M moet een plan van aanpak voorstellen, maar we dringen erop aan dat maximaal rekening wordt gehouden met de wensen en plannen van de inwoners”, zegt Vervaet. “Ook hier is een saneringsfonds dat eigenaars kunnen aanspreken wanneer ze er klaar voor zijn, de beste oplossing. Wij kunnen alleszins niet toestaan dat wijzelf en onze inwoners gegijzeld worden door een situatie veroorzaakt door jarenlange onzorgvuldigheid van een chemiereus. Het wordt nu echt wel tijd dat de 3M de impact daarvan inziet en met oplossingen voor de dag komt. Een saneringsfonds en structurele ondersteuning voor onze inwoners is het minste dat we kunnen verwachten.”