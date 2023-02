Zwijndrecht vindt provinciewissel voorbarig: “En ook overbodig als het tot een gemeentelijke fusie komt”

Het college van Zwijndrecht gaat voorlopig geen standpunt innemen over een eventuele provinciewissel. De vraag is gesteld door de Oost-Vlaamse provincieraad omdat Zwijndrecht sinds kort officieel tot de regio Waasland behoort. “Maar de provinciegrens hertekenen is op dit moment voorbarig”, zegt burgemeester André Van de Vyver (Groen).

Aanleiding is een motie die Oost-Vlaams Provincieraadslid Peter Hertog (Vooruit) indiende. Hij stelt voor om aan de Vlaamse regering te vragen om Zwijndrecht over te hevelen van de provincie Antwerpen naar Oost-Vlaanderen. Tot een stemming is het voorlopig nog niet gekomen want het provinciebestuur Oost-Vlaanderen wou eerst de mening kennen van de gemeente Zwijndrecht.

Noch positief, noch negatief

Het college van Zwijndrecht heeft de vraag dinsdag besproken en beslist om voorlopig geen standpunt in te nemen. “Noch positief, noch negatief”, zegt burgemeester André Van de Vyver (Groen). “We gaan beleefdheidshalve wel een antwoord sturen maar volgens ons is een provinciewissel op dit moment wat voorbarig. Laat ons eerst afwachten hoe het fusietraject afloopt. Eind dit jaar gaan we weten of het al dan niet tot een fusie komt met Beveren en Kruibeke. Indien wel, zal Zwijndrecht automatisch worden overgeheveld naar Oost-Vlaanderen.”

Symbolische datum

Symbolisch zou een provinciewissel natuurlijk wel zijn. Het is in 2023 exact honderd jaar geleden dat Zwijndrecht en Burcht ‘geannexeerd’ werden door Antwerpen. Dat gebeurde in 1923 trouwens niet met volle goesting van de lokale overheid. Volgens burgemeester Van de Vyver liggen de inwoners vandaag echter niet wakker van een provinciewissel. “Er zijn weinig gevolgen voor de burger en ook voor de gemeente maakt het eigenlijk niet zoveel uit. De provincies werken immers op exact dezelfde manier en hebben dezelfde bevoegdheden. Voor ons was het veel belangrijker om tot de regio Waasland te behoren. Was het trouwens niet de bedoeling van die hele regiovorming om de provincies op termijn af te schaffen?”

Wel politiefusie

Intussen klopt Zwijndrecht wel bij de Wase buren aan om tot een politiefusie te komen. Vandaag is er een samenwerking met de politiezone Antwerpen maar het botert niet meer nadat een vraag voor meer steun op vlak van personeel werd geweigerd. Zwijndrecht wil nu een nieuwe samenwerking afsluiten met de politiezone Waasland-Noord. “En in een tweede fase zouden we een fusie willen aangaan”, bevestigt de burgemeester.

Een vraag tot politiefusie wil volgens Van de Vyver echter niet zeggen dat er ook een gemeentelijke fusie moet komen. “Dat zijn twee afzonderlijke dossiers. De politiezone Waasland-Noord omvat immers ook de Stekene en Sint-Gillis-Waas en die zij evenmin vragende partij voor een gemeentelijke fusie.” De burgemeester verwacht dat de goedkeuring van een politiefusie voor de federale regering slechts een formaliteit is. Het enige struikelblok is dat dan ook het gerechtelijk arrondissement hertekend moet worden. Of het dan toch niet beter is om dan meteen maar ook de provinciegrens te hertekenen? “Misschien wel maar dat bekijken we dan wel als we op dat punt zijn aangekomen.”

