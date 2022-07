Zwijndrecht laat onderzoeken of gemeente nog zelfstandig kan blijven functioneren

De spanning tussen de taken die de gemeente moet uitvoeren en de capaciteit om dit ook effectief te doen staat onder druk. Met de bestuurskrachtanalyse wil de gemeente Zwijndrecht nagaan of het in de toekomst nog zelfstandig kan blijven functioneren. Eind september moet het rapport van deze analyse klaar zijn.

De gemeenteraad wil dan antwoorden op enkele prangende vragen. Blijft Zwijndrecht in staat om al zijn bestuursopdrachten zelfstandig uit te voeren? Is er meer samenwerking nodig met andere instanties? Of is het beter te fuseren met een of meerdere buurgemeenten? Om hier weloverwogen over te kunnen beslissen moet dus eerst de interne organisatie grondig geanalyseerd worden.