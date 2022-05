Zware verkeershinder op E17 door noodherstellingen aan uitzetvoeg van brug

Beveren Zanger Danzel wint Poolse liedjeswed­strijd: “Het moeilijk­ste nummer gehouden voor de finale... maar ik breng het geen tweede keer meer”

Bij het Eurovisiesongfestival scoorde België maar weinig punten maar zanger Danzel heeft in Polen wel met verve ons land vertegenwoordigd. Hij won er afgelopen vrijdag de finale van de populaire televisieshow ‘Your face sounds familiar’. Tien weken lang kroop hij in de huid van een andere artiest, van Lenny Kravitz tot Tina Turner. In de finale koos Danzel voor de Poolse ster Czeslaw Niemen. “Zingen in een taal die je niet eens begrijpt, is een aartsmoeilijke opdracht. Het heeft bloed, zweet en tranen gekost.”

