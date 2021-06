Zelfs eieren in straal van 15 kilometer rond 3M-fabriek schadelijk: “In bijna alle cases zorgen twee eitjes per week al voor te grote inname chemische stoffen”

RECONSTRUC­TIE. Al meer dan 20 jaar gaan alarmbel­len af over PFOS-vervuiling in Zwijn­drecht, maar niemand die écht wat ondernam

15:05 Amerikanen die waarschuwen voor de gevaren van de chemische stof PFOS. Een studie over torenhoge concentraties in het bloed van muizen nabij de 3M-fabriek. Een tussenkomst in het parlement van een bezorgde volksvertegenwoordiger. Al meer dan twintig jaar lang gaan er alarmbellen af over de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht. Maar niemand die écht wat ondernam. Tot nu de vervuilde grond in het kader van de Oosterweelwerken wordt omgewoeld. Waarom werd er nooit drastische actie ondernomen? De reconstructie van een mismeesterd dossier.