Wisselmeerderheid in gemeenteraad beslist om verkennende fusiegesprekken op te starten

Het werd een stevig debat van ruim twee uur. Alle partijen bleven echter bij hun eerder geformuleerd standpunt. Oppositiepartij N-VA diende het voorstel in en kreeg niet alleen steun van Vlaams Belang maar ook van de twee bestuurspartijen CD&V en Vooruit. “We dragen een enorme verantwoordelijkheid”, benadrukt fractieleider Danny Van Hove. “Nu hebben we nog een keuzemogelijkheid maar in een volgende legislatuur kan een fusie opgelegd worden. De kans is dan zeer reëel dat we zonder meer toegevoegd worden aan de stad Antwerpen als district. We moeten ons geen illusies maken. De Vlaamse overheid stelde al een minimum van 35.000 inwoners voorop om als gemeente nog zelfstandig verder te gaan. Als we deze trein missen kunnen we later mogelijk niet meer instappen.”

Studie naar bestuurskracht

Groen vindt deze stap echter veel te voorbarig en is ontgoocheld dat twee coalitiepartners deze motie steunen. “Temeer omdat twee dagen voor het indienen van de motie met het college nog beslist werd om een studie op te starten naar de bestuurskracht van de gemeente”, zegt Veerle Beernaert (Groen).

Volgen schepen Ann Van Damme (CD&V) gaat deze vraag echter verder. “We moeten vooruitkijken en een structurele oplossing zoeken voor onze benarde financiën. Dat laatste is de voorbije tien jaar niet gebeurd.” Theo Van Roeyen (CD&V) ziet ook slechts 21% van het investeringsprogramma afgewerkt worden. “En de schuld hiervan moet men niet afwentelen op de hogere overheid maar op de krappe personeelsbezetting.”

Onvoorbereid

Schepen Steven Vervaet (Groen) vindt dat laatste wat kort door de bocht. “Ook het PFOS-dossier heeft namelijk veel van onze mensen gevraagd.” Burgemeester André Van de Vyver sluit zich daarbij aan. “Een studie is één zaak maar meteen ook fusiegesprekken opstarten is voor ons een brug te ver.” Groen vraagt zich eveneens af of men niet beter wacht tot na het resultaat van de studie vooraleer gesprekken op te starten. Ook vreest men in eigen voet te schieten door met Antwerpen te gaan praten terwijl er eerst unaniem een pleidooi werd gehouden om bij het Waasland te kunnen aansluiten. “Als we onvoorbereid met een wit blad rond de tafel gaan zitten, gaan we een modderfiguur slaan”, vreest Vervaet.

Deadline

De andere partijen zien geen obstakels en willen zich evenmin nu al uitspreken over een fusievoorkeur. “We gaan enkel verkennende gesprekken voeren. We gaan enkel oordelen als we alle informatie hebben. Laat ons eerst alle mogelijkheden bekijken.” Met zeventien stemmen voor en acht stemmen tegen werd de motie uiteindelijk met een ruime meerderheid goedgekeurd. Tegen 31 juli wil de gemeenteraad een nieuw debat over de resultaten van de gesprekken en de studie.