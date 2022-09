“Wij zien geen enkel nut in samensmelting met buurgemeente”: fusie blijft Zwijndrechts bestuur ook na studie verdelen

ZwijndrechtOok na een onderzoek over een mogelijke samensmelting met buurgemeenten houdt burgemeester André Van de Vyver (Groen) voet bij stuk dat een fusie niet aan de orde is. “Wij kunnen perfect zelfstandig verder”, reageert hij. Bij de wisselmeerderheid van bestuurspartijen CD&V en Vooruit en oppositiepartij N-VA zien ze het anders. “De studie stelt duidelijk dat een fusie een opportuniteit is.”

Onder impuls van de wisselmeerderheid tussen CD&V, Vooruit en N-VA werd met Idea Group door de gemeente Zwijndrecht een externe partner aangesteld om een zogenaamde bestuurskrachtanalyse uit te voeren. Het onderzoek biedt geen sluitend antwoord op de vraag of Zwijndrecht best zelfstandig blijft of in zee gaat met buurgemeenten. “Een fusie is geen noodzaak, maar wel een opportuniteit”, klinkt het.

De onderzoekers stellen dat de gemeente beschikt over een uitgebreid personeelsbestand met kennis van zake en dat Zwijndrecht een sterke eigen identiteit heeft. Tegelijkertijd wordt verwezen naar de zware financiële uitdagingen met de sterk stijgende energieprijzen als meest recente uitdaging. “Toekomstige investeringen worden in vraag gesteld. Dat is niet evident voor een gemeente met een sterke eigen identiteit, specifieke uitdagingen (zoals PFAS en Oosterweel) en geen echte cultuur van besparingen”, klinkt het. Het meest acuut is de situatie bij de politiezone van Zwijndrecht. “De situatie binnen de politiezone is kritiek. Zwijndrecht is één van de kleinste politiezones van het land. Dat verklaart onder andere de moeilijke instroom van nieuwe medewerkers. Momenteel ligt de capaciteit bijna 30% onder het vooropgestelde aantal medewerkers", stellen de onderzoekers.

Voor burgemeester André Van de Vyver en zijn partij Groen is het zo klaar als een klontje, als het van hen afhangt, komt er geen fusie. “Wij zien geen enkel nut in een samensmelting met een andere buurgemeente en kunnen perfect alleen verder.” Ook het argument dat een fusie straks mogelijk verplicht wordt waardoor Zwijndrecht niet meer kan kiezen met wie het in zee gaat, veegt hij van tafel. “Wie er na 2024 aan de knoppen zit in Vlaanderen is momenteel nog niet duidelijk. Sowieso volgt er na nieuwe verkiezingen steeds een andere bestuursploeg, mogelijk ook met een andere coalitie.”

Financiën onder druk

De wisselmeerderheid ziet het anders. “De gemeentefinanciën staan onder druk, ofwel wordt er ernstig bespaard op werkingskosten, gekoppeld aan een spreiding of zelfs stopzetting van geplande projecten, ofwel dient men de belastingen te verhogen”, zegt N-VA-fractievoorzitter Danny Van Hove. “De financiële situatie is hoe dan ook niet rooskleurig. Emotioneel gezien is niemand voorstander van een fusie, maar nu hebben we nog een eigen keuze.”

Pijnpunten

Ook bij CD&V en Vooruit, coalitiepartners van Groen, willen ze de deur voor een fusie allesbehalve sluiten na het onderzoek. “Onze houding blijft ongewijzigd”, bevestigt schepen van Financiën Ann Van Damme (CD&V). “De studie stelt duidelijk dat een fusie een opportuniteit is en legt een aantal duidelijke pijnpunten bloot.” Ook bij Vooruit wil men alle opties verder bekijken. “Wij doen voor alle duidelijkheid de volle zes uit in de huidige coalitie, maar ook na deze legislatuur moet er een degelijk plan zijn voor de toekomst voor Zwijndrecht”, zegt lokaal partijvoorzitter Stephen Hargreaves van Vooruit Zwijndrecht-Burcht, die bevestigt dat ook de wisselmeerderheid overeind blijft om een mogelijke fusie verder te onderzoeken. “Ook in Kruibeke is een gelijkaardige analyse uitgevoerd. Het lijkt me evident dat er informatie wordt uitgewisseld. Nog lang niet alle vragen zijn beantwoord en we willen vermijden dat we op termijn worden opgeslokt door een andere speler bij een gedwongen fusie.”

