WEER. Kans op bewolking in Zwijndrecht vanochtend

Man die oom van ex neerschoot na caféruzie opgepakt in Blankenber­ge, samen met vriendin: “Opgelucht dat we niet meer in angst moeten leven”

Jordy O., de 44-jarige man die zaterdagnacht Thomas De Laet (50) neerschoot in een café in Niel, is opgepakt in Blankenberge. Dat bevestigt het Antwerps parket. Ook zijn vriendin zou gearresteerd zijn. De schietpartij was het gevolg van een uit de hand gelopen ruzie tussen beiden over de stukgelopen – en gewelddadige – relatie tussen O. en een nichtje van Thomas. “Het doet deugd om weer wat vrijheid te hebben”, zegt Melni Sikorski, de zus van het nichtje.