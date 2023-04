WEER. In Zwijndrecht bewolking vanochtend

Welke straf riskeert BV-advocaat Omar Souidi, die wegwandel­de na zware crash?

Vluchtmisdrijf na een ongeval plegen, dat betekent dat er een zware straf kan volgen. Dat werd begin deze week nog maar eens bevestigd door een briefing van het verkeersinstituut VIAS. Zo weet BV-advocaat Omar Souidi wat hem te wachten staat, nadat hij vorige maand twee auto’s in de prak reed in Schilde maar vervolgens wegliep voor de politie arriveerde. In zijn advocatenpraktijk kreeg hij namelijk ook al enkele BV-klanten over de vloer, waaronder Tanja Dexters, die een zwaar rijverbod kregen nadat ze vluchtmisdrijf pleegden.