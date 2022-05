Voormalige omwonenden 3M krijgen voorlopig geen gratis bloedtest

Europeanen hebben alarmerend hoog niveau van verontreinigende stoffen in lichaam: “Let op met tandpasta of voorverpakte appels”

Al ruim 2.750 omwonenden van de 3M-fabriek in Zwijndrecht en omgeving hebben zich aangemeld voor een gratis test op de aanwezigheid van PFAS in hun bloed. In totaal komen zowat 70.000 mensen in aanmerking. Als zij allemaal op het aanbod zouden ingaan, zijn er allicht verschillende jaren nodig om alle tests uit te voeren.

Hoeveel tests er per jaar zullen kunnen gebeuren, hangt af van de lopende overheidsopdracht om een geschikt laboratorium of consortium van laboratoria te vinden. “Maar sowieso moeten we beperkingen invoeren”, zegt woordvoerder Joris Moonens van Zorg en Gezondheid. “Het is al een hele operatie om iedereen die nu in de buurt van 3M woont te testen.”