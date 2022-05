Vluchtelingen uit Oekraïne krijgen collectieve huisvesting in leegstaande rusthuisvleugel: “Reeds honderdtal duurzame opvangplaatsen gevonden”

De oproep van de overheid om duurzame opvang te zoeken voor Oekraïense vluchtelingen is in Zwijndrecht duidelijk niet in dovemansoren gevallen. “Als solidaire gemeente dragen we op die manier onze steen bij in deze humanitaire crisis”, zegt schepen van Mondiaal Beleid Veerle Beernaert (Groen). “We namen de vlucht vooruit omdat snel duidelijk werd dat er veel op ons zou afkomen. Een grote pluim gaat naar iedereen die de laatste periode zo snel schakelde en hard gewerkt heeft om alles tijdig in orde te krijgen.”

De gemeente keek zelf eerst naar het voormalig rusthuis Herleving in Burcht. “Daar zijn evenwel ingrijpende werken nodig, onder meer de elektriciteit is aan vervanging toe”, legt de schepen uit. “We kregen vervolgens het mooie aanbod van het woonzorgcentrum De Regenboog om daar een leegstaande verdieping te gebruiken.” De vleugel stond de voorbije twee jaar leeg. “We hebben die destijds vrijgemaakt als corona-afdeling”, legt directeur Lieve Van der Paelt uit. “Momenteel zijn er 200 van de 244 bedden ingevuld. Het aanbod en de vraag zit in evenwicht en we kunnen deze vleugel dus zeker nog een jaartje missen zonder dat we mensen moeten weigeren. Onze bewoners zijn vooraf ingelicht en reageren allemaal bijzonder enthousiast. Vooral de kinderen zullen hier wat leven in de brouwerij brengen.”

Volledig scherm De spullen die twee maand geleden massaal werden ingezameld voor Oekraïense vluchtelingen komen nu goed van pas in de collectieve opvang. © Kristof Pieters

De gemeente greep het aanbod met beide handen aan. “De kamers hebben allemaal eigen sanitair en zijn tiptop in orde”, toont de schepen. “We hebben enkel zelf douches laten plaatsen en meubilair aangeschaft. Er is ook een voorraadkamer ingericht met spullen die inwoners massaal hebben geschonken. De ligging is ook ideaal, vlakbij het centrum en de scholen. In totaal kunnen we hier 40 tot 45 personen opvangen.” Vanaf woensdag zal de collectieve opvang gefaseerd worden ingevuld. “Dat gebeurt via de ‘housing tool’ van Fedasil”, legt Veerle Beernaert uit. “De vluchtelingen komen niet allemaal tegelijk. We gaan het gefaseerd aanpakken in groepen van maximaal tien personen zodat onze dienst de begeleiding op een goede manier kan aanpakken.”

Zelfs opvang in feestzaal

Volledig scherm De voormalige feestzaal zal beperkt verbouwd worden om twee families te kunnen huisvesten. © rv

De Regenboog is niet de enige collectieve opvang. “In de Schrijverswijk hebben we vijf woningen geselecteerd die leegstaan en op termijn worden gesloopt. Onze technische dienst knapt de huizen nu op volgens de minimale woonnormen. Deze plaatsen zijn goed voor de opvang van ongeveer 26 mensen. De Regie der gebouwen biedt één woning aan waar acht mensen kunnen wonen en ook enkele burgers hebben een woning of flat aangeboden. Tot slot kunnen er ook tot acht mensen terecht in de voormalige feestzaal De Lindenhoeve, bij voorkeur twee families die elkaar kennen. Er moeten enkel een paar scheidingswanden en een douche geplaatst worden. Samengevat voorzien we dus ongeveer honderd duurzame opvangplaatsen in onze gemeente.”

Op dit moment zijn er vijftig Oekraïense mensen die in Zwijndrecht worden opgevangen door zeventien gastgezinnen. “De meeste hadden al banden met iemand in de gemeente. “De komende weken gaan we met hen in gesprek om in te schatten hoe beide partijen het vervolg zien. Er zijn gastgezinnen die zich voor langere tijd willen engageren, maar anderen vragen stilaan naar een alternatief en die kunnen dan met prioriteit doorstromen naar de collectieve opvang.”

Ontmoetingsmomenten

Volledig scherm Er werden al drie ontmoetingsmomenten georganiseerd waar vluchtelingen met elkaar in contact kunnen komen. © rv

De dienst Welzijn nam intussen ook een aantal extra mensen tijdelijk in dienst voor de coördinatie van de collectieve opvang. “We hebben ook een verbindingsfiguur, dit is een Oekraïense vrouw die vier jaar in België woont en die mee kan vertalen. Verder waren er ook al drie ontmoetingsmomenten voor Oekraïense vluchtelingen zodat ze elkaar leren kennen, een netwerk kunnen opbouwen maar ook steun vinden bij elkaar om samen deze moeilijke periode te overbruggen. We merken dat velen ook snel Nederlands willen leren. Ook met de gastgezinnen kwamen we al een keer samen om ervaringen en tips uit te wisselen. De psycholoog van het OCMW ondersteunt hen waar nodig. Het is dus meer dan enkel mensen huisvesten. Heel wat vluchtelingen hebben trauma’s opgelopen of hebben familieleden moeten achterlaten. Hen hierin begeleiden is een taak die even belangrijk is dan huisvesten.”

