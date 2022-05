Vibrerende polsband waarschuwt arbeiders Van Moer Logistics voor risico op aanrijding door heftruck: “Het kan soms een heksenketel zijn in de magazijnen”

ZwijndrechtIn de afgelopen 12 maanden gebeurden er in de haven van Antwerpen drie zware incidenten met heftrucks waarvan twee met dodelijke afloop. Van Moer Logistics ging op zoek naar een technologie om dit soort ongevallen te voorkomen. De oplossing bestaat uit een polsband die vibreert en een geluidssignaal geeft als een voetganger te dicht in de buurt van een heftruck komt.

Ook bij Van Moer Logistics blijft men niet gespaard van aanrijdingen en ongevallen. “Eén van onze mensen is toch een tijd werkonbekwaam geweest nadat er een heftruck over zijn voet was gereden”, getuigt CEO Jo Van Moer. “Dodelijke slachtoffers waren er bij ons gelukkig nog niet en dat wensen we ook zo te houden. Daarom dat we nu twee miljoen euro investeren in de uitrol van dit nieuwe veiligheidssysteem. Het gaat om 300 heftrucks verspreid over tien sites. Zo’n 600 personeelsleden krijgt een zogenaamde ‘wearable’, een polsband die waarschuwt als ze te dicht in de buurt van een heftruck komen.”

Ingezet tijdens corona

De technologie werd ontwikkeld door de start-up Rombit. “We gingen het normaal gezien in het voorjaar van 2020 lanceren maar toen kwam corona. Mits een kleine aanpassing hebben we toen op de pandemie ingespeeld zodat de polsbandjes ook ingezet konden worden om de sociale afstand van anderhalve meter te bewaren”, vertelt COO Evert Bulcke. “Nu wordt de oplossing voor de eerste keer uitgerold op grote schaal in de logistieke sector.”

Het systeem is eenvoudig. De wearable detecteert als een heftruck gevaarlijk dichtbij komt waarna deze een geluidssignaal geeft en vibreert. De chauffeur in de heftruck krijgt eveneens een alarm op zijn scherm. “Maar er zijn nog meer mogelijkheden”, zegt Jorik Rombouts, CEO bij Rombit. “Dankzij de wearable kan enkel een arbeider met de juiste kwalificaties een heftruck opstarten. Tegelijk kunnen we ook een aantal gegevens over de rijstijl registreren. Op maandelijkse basis zal een coach samen met de bestuurder deze data overlopen en waar nodig bijsturen. Een aangepaste rijstijl kan namelijk een energiebesparing van wel 25% opleveren.”

Minder arbeidsongevallen

2 miljoen euro is natuurlijk veel geld maar volgens Jo Van Moer is het de investering waard. “Zeker als we hierdoor een dodelijk ongeval kunnen voorkomen”, klinkt het. “Maar ook arbeidsongevallen met lichamelijk letsel kosten het bedrijf geld. In de chemische sector worden er veel inspanningen geleverd om het aantal ongevallen op nul te krijgen maar de logistiek hinkt toch wat achterop. Bovendien gaat dit systeem gepaard met coaching van de chauffeurs en de monitoring van hun rijstijl. Het kan in de magazijnen immers een ware heksenketel zijn. Het is dus zeker de investering waard als hiermee de veiligheid op de werkvloer verbetert.”

