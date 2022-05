Van Moer Logistics neemt Group Van Loon over: “Dagelijks 300 tanks reinigen en 275 andere herstellen”

De overname kadert in de strategie van Van Moer Logistics om zijn aanbod voor de chemische sector uit te breiden en te verfijnen. Na toevoeging van de installaties van Group Van Loon, zal Van Moer Logistics in totaal gemiddeld 300 reinigingen en 275 herstellingen van tankcontainers per dag kunnen uitvoeren. “Dat is een verdubbeling van onze capaciteit”, zegt CEO Jo Van Moer. “Daarnaast bieden we ook een unieke one stop shop-dienstverlening aan. Zowel het transport, opslag, opwarmen, afvullen, reinigen, controleren als het herstellen van de tankcontainers wordt in Zwijndrecht op dezelfde locatie uitgevoerd. Dit bespaart de klant heel wat vervoerskosten en tunneltoeslagen. En het brengt ook een belangrijke milieuwinst met zich mee.”