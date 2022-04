Twee verdachten gevat na mislukte inbraakpoging in Zwijndrecht

Een bewoner van de Melselestraat in Zwijndrecht verwittigde op 29 maart de politie toen er een inbraakalarm afging in de straat. Enkele personen maakten zich meteen uit de voeten en reden weg in een wagen. De politie van Zwijndrecht was snel ter plaatse en stelde vast dat het raam van het geviseerde pand geopend was. De lokale recherche kon na verder onderzoek het vermoedelijke vluchtvoertuig en enkele inzittenden in beeld brengen. De wagen werd geseind en enkele dagen later in Antwerpen onderschept door de mobiele eenheid van de politiezone Antwerpen. De twee inzittenden, mannen van 42 en 60 jaar uit Roemenië, werden gearresteerd en de wagen werd in beslag genomen. Ze werden na hun verhoor voorgeleid bij de onderzoeksrechter en zijn aangehouden.