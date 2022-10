Twee nieuwe windturbines liggen al maanden verplicht stil door één dode vogel: “Soort is beschermd, dus mogen niet meer draaien tijdens trekseizoen”

De twee windturbines zijn pas in juni vorig jaar feestelijk in gebruik genomen en dus nog gloednieuw. Door de nabijheid van de luchthaven van Deurne hebben ze een iets lagere tiphoogte van 150 meter, maar dat wordt opgevangen door de goede ligging langs de Schelde: zo leveren ze elk toch een vermogen van 3,5 MW. De windmolens moeten ervoor zorgen dat baggerbedrijf DEME zijn ambitie kan waarmaken om klimaatneutraal te worden.

Beperkingen in vergunning

Die ambitie moet het bedrijf echter nog even opbergen, want de voorbije maanden moest DEME noodgedwongen veel duurdere stroom van het net afnemen. De twee turbines staan namelijk al vier maanden stil. Uitbater Wind aan de Stroom legt uit waarom: “Door de nabijheid van enkele natuurgebieden zoals het Groot Rietveld waren er bij deze vergunning een aantal beperkende voorwaarden opgenomen”, zegt CEO Giovanni Vercammen. “Jammer genoeg zijn die voorwaarden in werking getreden nadat er kort na de opening een lepelaar tegen de wieken is gevlogen.”

Beschermde diersoort

De lepelaar is een beschermde diersoort en dus legde het Agentschap voor Natuur en Bos een aantal beperkingen op. Tijdens het trekseizoen mogen de windmolens overdag niet draaien. “Uiteraard is dat voor ons financieel een zware dobber en staat de rendabiliteit van beide turbines daarmee op de helling”, geeft Vercammen toe. “Ook voor DEME heeft het trouwens consequenties, want nu moet het bedrijf stroom van het net halen aan veel hogere prijzen.”

Volledig scherm De twee windturbines bij DEME staan intussen al vier maand stil. © Kristof Pieters

Pechvogel

Bij Wind aan de Stroom hopen ze dat het om één ‘pechtvogel’ ging. “De voorbije maanden is de trek van de lepelaars goed gemonitord en binnenkort zitten we samen met het Agentschap Natuur en Bos om de resultaten te bespreken”, vervolgt Vercammen. “We kruisen de vingers en hopen dat de restricties volgend jaar wegvallen. We hebben in totaal 29 windmolens en zijn zeven jaar actief. Dit is de allereerste keer dat er een beschermde vogelsoort slachtoffer is geworden. Het komt trouwens zelden voor dat er een vogel tegen de wieken aanvliegt. Hier is het ongeval trouwens gebeurd net na de plaatsing van de molens.”

Technologische oplossingen

Indien het Agentschap voor Natuur en Bos toch geen versoepeling toestaat, zal men technologisch moeten ingrijpen. “We kijken daarvoor intussen al over het muurtje bij onze noorderburen. Daar hebben ze een soortgelijk incident meegemaakt met een zeearend bij het Windpark Krammer in Zeeland en wordt nu een detectiesysteem gebruikt van camera’s in combinatie met artificiële intelligentie. De vogels worden al vanop een kilometer gespot en hun route berekend. Als er gevaar dreigt, valt de windmolen gecontroleerd stil. Een iets goedkoper alternatief zou een akoestisch systeem zijn waarbij de vogels worden afgeschrikt met een geluid.”

