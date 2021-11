Tram ontspoort omdat politie N70 moet afsluiten voor verwarde man die buurt op stelten zet

ANTWERPEN/BRUSSEL Lost Frequen­cies speelt éindelijk nog eens in eigen land: “Twee intieme sets voor het goede doel, dichtbij mijn Belgische fans”

Na een tournee in de Verenigde Staten is Felix ‘Lost Frequencies’ De Laet terug in eigen land. Eind deze maand speelt hij een exclusieve dj-set in Club Capital onder het Antwerpse Stadspark. Ook speelt hij deze maand in Mirano in hartje Brussel. De opbrengst van de intieme sets gaat naar de goede doelen Mobile School en Ocean Cleanup.

5 november