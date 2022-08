Telefooncel op begraafplaats: “Om te praten met overleden dierbaren”

Begin 2020 vatten de studenten het plan op om telefooncellen te maken van oude deuren. Ze zouden kunnen dienstdoen als mini-serre, als buitenbibliotheek, gewoon als decoratie of als geïsoleerde belcel in een bedrijf. “Of we ze gingen bijhouden of verkopen was ook nog niet helemaal duidelijk”, vertellen Lua, Lucia en Sam. “Toen ontdekten we een documentaire over een telefooncel in Japan, die, na de tsunami van 2011, door vele mensen werd bezocht om te praten met hun overleden dierbaren. Phonebooth of the wind (telefooncel van de wind) werd ze genoemd.”

De studenten bouwden een mooie vijfhoekige cel, met een open dakje, waar klimplanten kunnen rondslingeren. “Toen we op het gedicht van Johan Sebastiaan Stuer (Humo, de Ideale wereld) botsten, viel de puzzel perfect in elkaar. Johan kwam met plezier een aantal van zijn gedichten voordragen op school en ondertekende zijn tekst in de cel.”

In de zoektocht naar een mooie plek, kwamen de studenten in contact met de gemeente Zwijndrecht, waar de plaatselijke begraafplaats de perfecte laatste rustplaats is voor de telefooncel van de wind. “We hopen dat ze voor velen een bron van troost kan zijn”, klinkt het bij de studenten die intussen zijn afgestudeerd.

Schepen Bruno Byl (CD&V) is blij met de nieuwe aanwinst. “Dit kunstwerk past perfect in de visie van de gemeente over de inrichting van de begraafplaatsen. Het mag geen koele stenen massa zijn. Het werk is een mooie aanvulling op de troostplek, het bijenhotel en bloemenweiden en de andere kunstwerken en gedichtenzuilen waarmee we een serene sfeer en troost willen brengen.”

