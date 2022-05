Technoteens GBS De Toren krijgen initiatie solderen bij Bilfinger

Bilfinger telt in ons land ongeveer 1000 werknemers en houdt zich voornamelijk bezig met nieuwbouw, onderhoud en herstellingen van pijpleidingen en mechanische constructies. “Net als in andere bedrijven voelen wij ook de moeilijkheid om vacatures in te vullen”, zegt HR-manager Jens De Wael. “Vooral technische profielen zijn zeer moeilijk te vinden.” Reeds jarenlang zet Bilfinger ROB zich daarom in voor de promotie van technische beroepen. “We doen dit via verschillende kanalen. Enerzijds werken we actief mee aan de opleiding van werkzoekenden en kandidaat-werknemers via de Pipetech Academy, interne opleidingen, duaal leren, stages, enz. Een ander initiatief is Technoteens waarbij we leerlingen uit het laatste jaar van het basisonderwijs laten kennismaken met ons bedrijf en de wereld van techniek. Deze leerlingen staan immers aan de vooravond van het secundaire onderwijs en de daarbij horende studiekeuze. Via dit initiatief willen wij hun blik verruimen en laten we hen zien dat ook techniek een optie is.”