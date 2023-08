14-jarige dealer verkoopt cannabis aan stepper

Een politiepatrouille van de Unolaan in Deurne merkte zaterdag iemand op die stond te wachten in de De Berlaimontstraat. Het team hield de man even in de gaten en zag dat een jongeman met een step contact maakte. Er werd iets uitgewisseld waarna de partijen uit mekaar gingen.