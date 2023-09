Opa die kleinkinde­ren misbruikte, woont nog altijd een straat verderop: “We komen hem óveral tegen”

Een 62-jarige man uit Haasdonk werd in februari dit jaar veroordeeld voor het misbruik van zijn twee kleinkinderen. Voor dochter Tamara (40) had dit het sluitstuk moeten zijn van een gruwelijk hoofdstuk in haar leven, maar de lijdensweg gaat verder en wordt nog erger. “Hij is schuldig bevonden, maar kreeg geen straf of verplichte begeleiding. De voorwaarden zoals een contact- en straatverbod zijn zelfs vervallen. Zonder enig schuldbesef zet hij zijn leven verder terwijl het onze één grote hel is geworden.”