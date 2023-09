Victor Campe­naerts beloont bezoekers die de wagen thuislaten tijdens Antwerpen Shift

In de loop der jaren evolueerde ‘autoloze zondag’ eerst naar ‘autoluwe zondag’ en dan richting stadsfestival ‘Antwerpen Shift’ dat het vandaag is. De 21ste zondag is het intussen al dat de binnenstad autoluw wordt gemaakt. Bezoekers ontdekken in een festivalsfeer alle alternatieve vervoersmiddelen voor de wagen een stad in de 21ste eeuw waardig.