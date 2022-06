Steeds meer mensen vinden weg naar Park and Rides

Ook evenementen doen het gebruik van de Park and Rides pieken: zowel Merksem als Linkeroever waren bijvoorbeeld volledig vol geparkeerd tijdens de Antwerp Ten Miles. Ook tijdens de weekdagen raken de gebouwen alsmaar meer in trek. De drie Park and Rides samen doen nu al dagelijks gemiddeld 847 chauffeurs beslissen om hun wagen achter te laten en in te ruilen voor een duurzame last mile richting de stad. Absolute trekkers in dit verhaal zijn de Park and Rides van Linkeroever en Merksem. Luchtbal kent een iets tragere groei in vergelijking met zijn broertjes.

Het in- en uitrijden verloopt geheel ticketloos, een plekje in de Park and Ride kost 1 euro per dag. Je kan je plaats zelfs op voorhand reserveren via www.PenRantwerpen.be. Elektrische wagens vinden in elk gebouw de nodige laadpalen. Ook fietsers kunnen hun rijtuig veilig in een comfortabele en bewaakte fietsenstalling plaatsen. Overstapmogelijkheden zijn er naar bus en tram, deelfietsen, deelscooters en deelauto’s. Vanaf augustus kan je vanuit de Park and Rides ook met elektrische deelfietsen verder op weg. Meer info via https://www.lantis.be