Start-up Biohackers mikt op internationale groei met ijsbaden: “Minder spierpijn en beter immuunsysteem”

Biohackers heeft enkele jaren gewerkt aan de ontwikkeling van een speciaal designbad dat het water permanent tussen de 0 en 7 graden Celsius kan houden en ook een ingebouwde infraroodsauna bevat.

Deze combinatie is uniek in Europa zegt Charlie Trebus, die samen met Dylan Bloomer en Alexander Neve het trio vormt achter de Zwijndrechtse start-up. “Met behulp van ademhalingsoefeningen en meditatie wordt het lichaam door een ijsbad in een actieve staat gebracht waardoor er hoge waardes van cortisol in het bloed komen en er geen ontstekingseiwitten meer aanwezig zijn in het lichaam.”

Remco Evenepoel

Biohackers produceert ijsbaden volgens de methode van ‘ice man’ Wim Hof, die stelt dat je lichaam blootstellen voor een korte periode aan extreme kou zeer goed is voor je welzijn en gezondheid. “Veel atleten, hardlopers, wielrenners en andere topsporters nemen regelmatig een ijsbad om hun gezondheid, immuunsysteem en bloedwaarden te verbeteren”, stelt Dylan. “Hierdoor heb je minder spierpijn, krijgt je immuunsysteem een enorme boost en voel je je topfit. Regelmatig een ijsbad nemen, geeft nog andere voordelen voor de gezondheid. De hartslag daalt aanzienlijk wat zorgt voor minder stress, betere slaap en sneller herstel van spierletsels. Dat is de reden waarom toprenners zoals Remco Evenepoel regelmatig ijsbaden nemen.”

De 25th Group uit Mechelen ziet een groeiverhaal in Biohackers en investeert daarom in het bedrijf. “Deze participatie past in onze groeistrategie om met 25th Group voornamelijk te investeren in unieke technologische en ecologische welzijn-start-ups” stelt Wim Voss, CEO van 25th Group. “De ijsbaden zullen bovendien geïntegreerd worden in speciaal uitgewerkte energieprogramma’s die in de natuur zullen plaatsvinden in ons resort te Marbella dat in 2023 zijn deuren zal openen.”

Alexander Neve is verheugd met de participatie van 25th Group in Biohackers. “Biohackers kan nu niet alleen versneld internationaal groeien, maar kan ook gebruik kunnen maken van het netwerk, kennis en ervaring. Zo zal onze productie alvast samen onder één dak gebeuren met Ultrasonic Group in Zwijndrecht, een ander bedrijf van de 25th Group.”

