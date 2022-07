Spectaculaire beelden tonen wagen die uitbrandt in Zwijndrecht

Kallo Biblio­theek krijgt onderdak in parochie­kerk: “Geen ontwijding nodig en zonder ingrijpen­de verbouwin­gen”

Een aannemer is gestart met verbouwingswerken in de kerk van Kallo. De gemeente gaat twee zijbeuken inrichten als bibliotheek. Er kunnen wel nog altijd eucharistievieringen plaatsvinden. Volgens schepen Ingeborg De Meulemeester is het een schoolvoorbeeld van een ideale nevenbestemming. “Hopelijk zorgt dit voor inspiratie voor de vele andere kerken in onze gemeente.”

21 juni