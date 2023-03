“Snelheidslimiet wordt verhoogd, meer ruimte en geen omleidingen”: Oosterweelwerken naderen eindfase op Linkerscheldeoever

Het verkeer van en naar Antwerpen via de E17 zal binnenkort een pak vlotter verlopen. In mei wordt namelijk het eerste deel van het knooppunt Antwerpen-West opengesteld. Voor de weggebruiker verandert er heel wat. We zetten alle veranderingen voor u op een rijtje.

De voorbije jaren bevond de Oosterweelwerf zich vooral op Linkeroever en in Zwijndrecht. Ondanks de perikelen met de PFAS-vervuiling, zitten de werken goed op schema en is de hoofdinfrastructuur bijna klaar. Voor de weggebruikers verandert er heel wat.

• Vanaf mei/juni kan het verkeer vanuit het Waasland opnieuw over drie rijstroken van de E17 tot aan de Kennedytunnel rijden. Het verkeer moet dan niet langer afbuigen naar een tijdelijke omleidingsweg. Van twee naar drie rijstroken betekent ook een grotere capaciteit. De snelheidslimiet wordt daarom verhoogd van 70 naar 90 km/uur.

• Ook nieuw zijn de twee indrukwekkende ‘fly-overs’ om de verbinding te maken van de E34 naar de Kennedytunnel en van de E17 naar de E34. Die worden ook in mei en in juni in gebruik genomen.

(Lees hieronder verder.)

Volledig scherm Beeld van de plannen. © Lantis

• Het sluipverkeer dat zich vandaag nog een weg zoekt om via de oprit Linkeroever de file op de E17 richting Antwerpen te vermijden, is er ook aan voor de moeite. Deze oprit wordt namelijk definitief afgesloten. Het verkeer vanuit Linkeroever dat de E17 wil oprijden richting Antwerpen, zal vanaf november kunnen doen via de nieuwe verbindingsweg. Tot die tijd is het omrijden via de keerbrug in Kruibeke of het knooppunt Waaslandhaven-Oost.

Afsluiting

• Een belangrijke ingreep is ook het afsluiten van de Charles De Costerlaan. Vandaag kan men nog van de E34 naar de Waaslandtunnel rijden en omgekeerd, maar vanaf mei is dat afgelopen. De Waaslandtunnel krijgt opnieuw een lokale functie en de Charles De Costerlaan verandert van een snelweg in een fiets- en wandelboulevard. Lantis wil zo de leefbaarheid van Linkeroever verbeteren. Pendelaars moeten de Kennedytunnel of Liefkenshoektunnel nemen. Een ander alternatief is de Park & Ride Linkeroever, waar men de wagen kan inruilen voor het openbaar vervoer of een deelfiets.

(Lees hieronder verder.)

Volledig scherm De Charles De Costerlaan is vandaag een snelweg tot in de stad, maar daar komt binnenkort verandering in. © Lantis

• Vanaf november moet het verkeer van Linkeroever niet langer omrijden, maar kan men op de verbindingsweg ter hoogte van de Park & Ride de nieuwe oprit nemen richting Kennedytunnel. Ook de parallelle verbindingsweg tussen de E34 en de E17 zal dan zijn definitieve vorm hebben. Het vierde en laatste deel van het knooppunt Antwerpen-West volgt in het voorjaar van 2024, met de ingebruikname van de ‘fly-over’ vanaf de Kennedytunnel naar de E34 en de nieuwe afrit naar de verbindingsweg ter hoogte van de Park & Ride.

• Voor fietsers staan er ook nog heel wat investeringen op het programma. De belangrijkste is de nieuwe fietsbrug aan het knooppunt Sint-Anna. Vanaf de zomer van 2024 rijden fietsers niet langer langs de noordzijde van dat knooppunt, maar wel ten zuiden van de E34 tot aan de bestaande fietsbrug aan het knooppunt Antwerpen-Oost.

Volledig scherm De bouw van de nieuwe fly-over zit momenteel in een eindfase. © Lantis

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.