Sanering van woongebied rond 3M start nog dit najaar: “Voldoende kennis opgebouwd, nu is het tijd voor actie”

De onderzoekscommissie in het Vlaams Parlement stelde maandag haar rapport voor over de schuldvraag van de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht. Vandaag volgde Karl Vrancken met een rapport hoe we met de vervuiling moeten omgaan. De PFAS-verontreiniging beperkt zich niet tot de omgeving van 3M in Zwijndrecht maar werd ook aangetroffen op heel wat brandweeroefenterreinen in Vlaanderen. Via een online tool kan iedereen checken of men thuis een risico loopt op PFAS-blootstelling. Inwoners van Zwijndrecht kunnen zich die moeite alvast besparen want op die plek is het hele dossier natuurlijk aan het rollen is gegaan.