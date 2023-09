Rik en Lili beginnen aan het nieuwe schooljaar in Burcht.

‘Ongepast’ feest met hotdogs door ‘gloryholes’ en porno in toiletten: “Een hoek af, dat zeker, maar niks choquerend”

Cultuurhuis De Studio pakt met ‘Ongepast’ uit met een wel heel bijzonder openingsfeest om het nieuwe seizoen te vieren. Er zal gedanst worden in het kot van de kuisploeg oftewel de ‘kleinste club ter wereld’, hotdogs worden geserveerd door ‘gloryholes’, in de toiletten klinkt audioporno door de speakers en wie graag met een aandenken naar huis wil, kan zijn gezicht - of ander lichaamsdeel - onder een kopieermachine leggen. “We willen geen feest in elkaar steken dat iedereen al kent. We willen iets spannend. Iets anders.”