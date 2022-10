Return to sender: Velt gaat met PFAS verontreinigd appelsap afgeven bij vervuiler 3M. “Maar drink er wel niet meer van dan twee glazen per week”

ZwijndrechtEen delegatie van Velt is donderdag naar chemisch bedrijf 3M in Zwijndrecht getrokken om er de directie te trakteren op een glaasje vers geperst appelsap. Maar wel met de boodschap om dit te beperken tot maximum twee glazen per week. Het appelsap bevat namelijk ernstige sporen van PFAS, een aantal van die stoffen zelfs in hoge concentratie. “We zijn boos want het zou een basisrecht moeten zijn om zelf gezond voedsel te kunnen telen.”