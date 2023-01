Protestmotie tegen uitblijven loonsverhoging politie (per ongeluk) met wisselmeerderheid goedgekeurd

N-VA Zwijndrecht vroeg aan de gemeenteraad om zich uit te spreken over het opblazen van het sectoraal sociaal akkoord dat minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) begin dit jaar had gesloten met de politievakbonden. De beloofde loonsverhoging van 5% zou in 2023 maar voor 45% worden toegekend en pas in 2025 volledig. “Eens een sociaal akkoord is gesloten moet het ook worden uitgevoerd”, vindt Danny Van Hove (N-VA). “Deze manier van werken getuigt van weinig waardering voor onze politiemensen die zich dagdagelijks in moeilijke en soms extreem gevaarlijke omstandigheden inzetten om de veiligheid te vrijwaren.”