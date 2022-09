Politie leert kinderen tussen 8 en 12 jaar al gamend veilig omgaan met internet: “Beter jong geleerd om cybercriminelen te stoppen”

ZwijndrechtDe politie van Zwijndrecht heeft als eerste zone in het land een preventieproject uitgerold om kinderen in het basisonderwijs beter te wapenen tegen cybercriminelen. Met het project Hackshield worden kinderen tussen 8 en 12 jaar spelenderwijs via een game opgeleid tot heuse ‘cyberagenten’. “De kennis die ze opdoen, kunnen ze doorgeven aan hun ouders en grootouders”, zegt coördinator Tom Marcelo.

Internetcriminaliteit is al jaren in opmars en kende vooral een explosieve groei tijdens de coronapandemie. Bij de politiezone Zwijndrecht houdt hoofdinspecteur Tom Marcelo van de lokale recherche zich bezig met het fenomeen. “Eerder toevallig ben ik in contact gekomen met het project Hackshield”, vertelt hij. “Een collega had per ongeluk de facebookpagina van de politie Zwijndrecht in Nederland geliket om te volgen. Ze zag een promofilmpje van een uniek preventieproject bij onze Noorderburen en ik heb meteen contact opgenomen.”

Spelenderwijs

Hackshield is een spel dat in Nederland werd ontwikkeld en kinderen tussen 8 en 12 jaar al spelend bewust wil maken van de gevaren die surfen inhoudt en de risico’s rond het gebruik van het internet in het algemeen. “Het lijkt misschien een erg jonge leeftijd maar ik heb zelf kinderen in die doelgroep en weet uit ervaring dat ze dan al met internet te maken krijgen”, legt Tom uit. “Denk maar aan de vele ouders die een spelletje opzetten op de tablet of hun smartphone om de kinderen rustig te houden. Op dat moment is hun kroost echter al online.”

Zwijndrecht is de eerste Belgische gemeente die het project nu ook heeft uitgerold. “Het is gratis te spelen en is vrij van marketing”, vervolgt Tom. “Kinderen worden spelenderwijs opgeleid tot ‘cyberagenten’ en leren zo alles wat ze moeten weten over veilig internetgebruik. Door kinderen van jongs af bewust te maken van de risico’s, hopen we dat ze de waakzaamheid als ‘normaal’ beschouwen. Meer nog: de kennis die zij opdoen, zal ook doorgegeven worden aan hun ouders en zelfs grootouders.”

Al 250 deelnemers

Tom bezocht met twee collega’s die een leerkrachtopleiding hebben gekregen de drie lagere scholen van de gemeente om de kinderen te informeren en aan te moedigen het spel te spelen. “Intussen hebben al meer dan 250 kinderen zich opgegeven”, klinkt het tevreden. “Om de uitdaging nog groter te maken, startte intussen een competitie onder de scholen. Die loopt nog tot eind januari. Op 14 februari worden de beste spelers gehuldigd en benoemd tot ‘cyberagent’ van de gemeente.”

