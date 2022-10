Phishing mail in naam van burgemeester

In de mail wordt in naam van de burgemeester gevraagd om met een reply contact op te nemen. De melder vraagt hulp bij het discreet voltooien van een taak. De gemeente Zwijndrecht heeft een voorbeeld van de mail op haar website geplaatst en roep burgers op om zeker niet te antwoorden. Men kan aan het mailadres zien dat het niet gaat om André Van de Vyver zelf. Ook het taalgebruik is nogal eigenaardig. Wie vermoedt dat hij of zij een vals bericht via e-mail heeft ontvangen kan dit doorsturen naar verdacht@safeonweb.be. Je loopt geen gevaar als je een verdacht bericht doorstuurt. Safeonweb.be scant het bericht automatisch op kwaadaardige inhoud (bv. poging tot fraude of een virus). Als de links of bijlagen schadelijk zijn, worden die doorgegeven aan de leveranciers van internetbrowsers, die de schadelijke inhoud kunnen blokkeren.