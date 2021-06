PFOS-heisa weegt op landbouwers nabij 3M-fabriek: “Ons buurtwinkeltje is dicht. Want plots kwam er niemand meer”

Hoe erg is het gesteld met de vervuiling in de omgeving van de 3M-fabriek in Zwijndrecht? Op die vraag moest snel na het uitbreken van de PFOS-crisis een antwoord komen. In opdracht van OVAM werden daarom 11 stalen genomen in Zwijndrecht, Beveren en Antwerpen, zowel in landbouwgebied, natuurgebied, industriegebied als recreatiegebied. De resultaten, die dit weekend bekend raakten, schetsen een gemengd beeld. In de omgeving van de 3M-site wordt de bodemsaneringsnorm niet overschreden in woongebied, maar wél in landbouw- en natuurgebied (waar weliswaar strengere normen worden gehanteerd).