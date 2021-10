Oosterweelwerken half jaar vroeger klaar dan gepland, Scheldetunnel loopt vertraging op door PFOS

Zwijndrecht/LinkeroeverDe Oosterweelwerken op het grondgebied van Zwijndrecht en Linkeroever zullen minstens 6 maanden sneller klaar zijn dan gepland. Dat heeft Vlaams Minister Lydia Peeters meegedeeld in de commissie Openbare Werken. Tegen de tweede helft van 2024 moet het leed geleden zijn. Dit is wel met uitzondering van de Scheldetunnel. De start van die werken heeft drie maand vertraging opgelopen door de PFOS-problematiek.

Sinds 2018 wordt er gewerkt aan de Oosterweelverbinding op Linkeroever en in Zwijndrecht. Die werken gaan stevig vooruit, toonde Luc Hellemans aan bij de zesmaandelijkse Voortgangsrapportage. Verschillende onderdelen van de werf werden of worden nog dit jaar helemaal opgeleverd. Zo werd in september het gloednieuwe op- en afrittencomplex in Waaslandhaven-Oost opgeleverd. Eind deze maand is het vernieuwde wegdek van de E17 in beide rijrichtingen klaar. Aansluitend wordt de tweede reeks van geluidsschermen langs diezelfde snelweg geplaatst.

“Gezien corona en de toevoeging van de leefbaarheidsprojecten na de start van de werken, is dit een bijzondere prestatie”, vindt minister Peeters. De geluidsschermen zijn een van de projecten die deel uitmaken van het Ringpark West, dat de levenskwaliteit van de inwoners van Zwijndrecht en omgeving flink moet verbeteren. Deze projecten kregen pas in 2019 groen licht, een jaar nadat de aannemer op Linkeroever en in Zwijndrecht van start ging.

Volledig scherm De verkeerswisselaar Waaslandhaven-Oost werd in september al opgeleverd. © Flywel

Klaar tegen 2024

“Dankzij een goede samenwerking met zowel onze aannemers als de lokale stakeholders zijn we erin geslaagd de werken te versnellen zodat ze eerder klaar zullen zijn”, zegt Luc Hellemans, CEO van Lantis. “We hebben intensief rond de tafel gezeten met het gemeentebestuur, het Agentschap Wegen en Verkeer, onze aannemers en andere partners om te bekijken waar we werk met werk kunnen combineren. Het resultaat daarvan is een dubbele winst. Enerzijds zullen we meer werken tegelijk uitvoeren. Anderzijds zullen we niet alleen de leefbaarheidsprojecten maar ook de wegenwerken vroeger kunnen afronden dan oorspronkelijk gepland. Zonder impact op het budget.” Concreet moeten de werken klaar zijn tegen de tweede helft van 2024.

Wel vertraging voor tunnel

De opstart van de werken aan de Scheldetunnel is dan weer met drie maanden vertraagd, van september naar december, omwille van de PFOS-problematiek. Ook op de aanleg van het Oosterweelknooppunt zal PFOS een impact hebben. De verlaging van de PFAS-norm voor vrij hergebruik heeft een impact op het grondverzet binnen deze projecten. Wat dat betekent voor de planning van deze werken is nog niet helemaal duidelijk. Daarvoor moeten eerst bijkomende onderzoeken en studies worden afgerond. “Ook hier zetten we het voorzichtigheidsprincipe verder en worden bijkomende metingen uitgevoerd op de werfzone want de volksgezondheid primeert”, zegt minister Peeters nog.