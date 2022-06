Ook PFAS-vervuiling vastgesteld aan Fort van Zwijndrecht en Sidal-site

Deze verontreinigingen lijken op het eerste zicht geen verband te houden met de verontreiniging door 3M. Wellicht gaat het om historische vervuiling door vroegere activiteiten. In het fort was jarenlang een munitiefabriek ondergebracht en Sidal was vroeger een aluminiumfabriek. OVAM adviseert om in een straal van 500 meter rond beide locaties geen opgepompt grondwater te gebruiken als drinkwater of de moestuin te bewateren. Het putwater mag wel gebruikt worden voor het doorspoelen van het toilet of de auto te wassen. Het gaat voor alle duidelijkheid wel om grondwater, niet over het gebruik van regenwater dat in een put wordt opgevangen. Uit het onderzoek blijkt dat er in de betrokken zones wel nergens vergunde grondwaterwinningen liggen.