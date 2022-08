Ongeval op de E34 richting Antwerpen ter hoogte van Waaslandhaven-Oost: linkerrijstrook versperd

Bazel BARàBAZ zet podium op in de tuin van de buren: “Met een spectacu­lai­re toegang via een brug tussen de bomen”

De opbouw van de zomerbar BARàBAZ is volop aan de gang. Na twee kleinschalige edities door corona kan men nu opnieuw alle registers opentrekken. Het podium wordt in de tuin van de buren geplaatst. En ook dit jaar is er een nieuwigheid. Het publiek wandelt namelijk via een spectaculaire brug tussen de bomen over het muurtje naar de feestlocatie.

9 augustus