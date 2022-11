Ongeval en defect voertuig veroorzaken zware avondspits op Antwerpse Ring

Beveren/Sint-Niklaas Afgekeurd om nog te rijden na dodelijk ongeval, nu toch geflitst met 150 km/u: rechter stuurt dokwerker (34) twee jaar naar de cel

Mathias H. (34) werd veroordeeld voor het doodrijden van een buschauffeur in 2014, en daarna zowel medisch als psychologisch ongeschikt verklaard om nog te sturen. Een beslissing die weinig indruk maakte, zo blijkt nu, want de dokwerker werd met zijn motor geflitst met een gemiddelde snelheid van 150 kilometer per uur waar maar 70 toegelaten was. “Tenenkrullend”, aldus de politierechter, die hem twee jaar naar de cel stuurt.

18 november