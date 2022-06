Nieuwlandwijk pakt uit met eigen mobiele ‘Baravan’ tijdens rommel- en kunstmarkt

In de wijk werden eerder al rommelmarkten georganiseerd maar dit jaar werd het evenement in een nieuw kleedje gestoken. “Onder de nieuwe naam ‘Nieuwland Rommelt’ pakken we zaterdag 18 juni uit met de grootste rommelmarkt van de gemeente”, zegt bestuurslid Jimmy Waem. “Nieuw is ook de kunstmarkt. Niet enkel met verkoopstanden maar een actieve kunstmarkt waarbij men de kunstenaars actief bezig kan zien met schilderen, beeldhouwen, tekenen of boetseren.” Beide zijn open van 8 tot 17 uur.

Bij het warme weer moet men geen dorst lijden. Het wijkcomité stelt namelijk in primeur de nieuwe Baravan voor. Het project is nog niet helemaal klaar maar zal wel al voor een eerste keer ingezet worden. “Het is een buurtproject waar we met vrijwilligers elke dinsdag aan verder werken”, legt Jimmy uit. “En we zijn heus allemaal geen Bob de Bouwer-types. Iedereen mag en kan zijn steentje bijdragen. We worden hierbij begeleid door kunstenaar Jan Van Loy. Eind augustus zal de Baravan officieel worden ingewijd. We zullen nadien de bar gebruiken bij alle evenementen van ons wijkcomité.”