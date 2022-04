Nieuwe verbindingsweg opent tussen E34 en N70 geopend: “Sneller naar Park & Ride en sluipverkeer weghalen uit dorp”

Het eerste deel van deze nieuwe verbindingsweg, tussen de E17 en de Blancefloerlaan werd begin dit jaar al in gebruik genomen. Samen met onder andere de nieuwe afrit in Zwijndrecht zorgt dit reeds voor een vlottere bereikbaarheid van de E17 en minder sluipverkeer. Vanuit de woonkernen kan je de verbindingsweg bereiken via de Blancefloerlaan/N70, de Pastoor Coplaan en vanaf midden mei ook via de Antwerpsesteenweg.