Nieuwe tribune Verbroedering Zwijndrecht feestelijk ingehuldigd

De gemeente had het metalen bouwwerk al in oktober geplaatst, maar door corona kon dit nog niet gevierd worden. FC Verbroedering heeft de gemeentelijke voetbalterreinen Kerkenkouter aan de Richard Orlentstraat al jaren in concessie en kon dus als beste de ideale plaats voor de nieuwe tribune op het A-veld bepalen. “Er was wel een overkapping maar die bood niet echt beschutting bij slagregen en wind”, zegt bestuurslid Jan Verhulst. “We hadden vorige legislatuur zelf al een plan opgesteld maar dat was niet weerhouden. Uiteindelijk is er dan toch groen licht gekomen voor een iets eenvoudiger exemplaar maar we zijn wel erg tevreden met het eindresultaat. Het heeft wel heel wat voeten in de aarde gehad. Door corona moest de gemeente de plaatsing met maar liefst anderhalf jaar uitstellen.”

Volledig scherm © Kristof Pieters

Verbroedering Zwijndrecht telt momenteel zo’n 350 leden, waaronder 230 jeugdspelers. De club heeft twee eerste elftallen, waarvan een in tweede provinciale en een in vierde provinciale. “Het elftal in vierde provinciale wil vooral eigen aanstormend talent laten groeien”, legt Verhulst uit. “We zetten veel in op onze jeugdwerking. Momenteel beschikken we over drie pleinen maar we zouden graag nog een extra veld krijgen.”

Dat laatste zal volgens burgemeester André Van de Vyver (Groen) moeilijk te realiseren zijn. “We zitten hier immers beperkt in ruimte”, legt hij uit. “We zetten deze legislatuur wel in op buitensporten. Zo zijn er al een nieuw beachvolleybalterrein en een basketbalterrein aangelegd in Burcht en we kocht ook het voetbalterrein van Sporting Burcht. In de pijplijn zit nog een nieuw skateterrein op het Binnenplein en een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor Sportpark De Wallen.”