Nieuwe methode ontwikkeld om PFAS te verwijderen uit grondwater

Zwijndrecht Hinder verwacht in weekend door herstel­lings­wer­ken op E34

In het weekend van vrijdag 30 september tot maandag 3 oktober wordt in opdracht van Lantis een herstelling uitgevoerd aan de E34 ter hoogte van Waaslandhaven-Oost. Richting Antwerpen rijd je tijdens deze werken lokaal over de pechstrook.

27 september