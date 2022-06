Niet één maar twee weken kermis in Zwijndrecht

Zwijndrecht 3M kijkt inwoners van Zwijn­drecht voor eerst in de ogen tijdens bewoners­ver­ga­de­ring: “We gaan 950 tuinen afgraven en zorgen dat mensen opnieuw gazon kunnen zaaien”

Chemiereus 3M heeft woensdag voor de allereerste keer een bewonersvergadering gehouden over de aanpak van de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht. In de zwaarst getroffen zone zullen tuinen tot op een diepte van 70 centimeter worden afgegraven. De bewoners zitten nog met veel vragen, maar zijn tegelijk tevreden dat er nu actie wordt ondernomen.

