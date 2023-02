N-VA Waasland tevreden met toetreding Zwijndrecht tot regio Waasland

Door de jaren heen was er een rommeltje ontstaan van samenwerkingsverbanden en tussenliggende structuren met allemaal verschillende gemeenten. Het decreet regiovorming biedt hier een antwoord op door Vlaanderen op te delen in 15 referentieregio’s waarbij elke gemeente maar tot één referentieregio kan behoren.

“In het Waasland en vanuit Zwijndrecht waren we reeds langer vragende partij om Zwijndrecht toe te voegen aan de regio Waasland omwille van zijn verbondenheid en een aantal samenwerkingsverbanden zoals huisvuilophaling”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Koen Daniëls. “Dat is na de nodige gesprekken nu dan ook gelukt tot ieders tevredenheid. Het Waasland is opnieuw herenigd.”

Ook de Sint-Niklase burgemeester Lieven Dehandschutter is tevreden: “Historisch gezien heeft Zwijndrecht altijd tot het Waasland behoord en maakt het ook deel uit van Interwaas, de intergemeentelijke samenwerking voor streekontwikkeling in het Waasland. Door de toetreding van Moerbeke in 2014 en Zwijndrecht in 2016 was het Waasland reeds herenigd in Interwaas. Vandaag valt de referentieregio Waasland met Zwijndrecht nu ook samen met het werkingsgebied van Interwaas wat de samenwerking vergemakkelijkt.”