Massa spullen ingezameld voor vluchtelingen uit Oekraïne

De actie was een initiatief van de dienst Welzijn en de geefwinkel Feniks. Inwoners konden zondag een hele dag door tussen 10 en 17 uur langskomen om bruikbare goederen te doneren voor vluchtelingen uit Oekraïne. Er was vooral gevraagd om verzorgingsproducten en slaapgerief te schenken en die oproep was bij de inwoners niet in dovemansoren gevallen. “We zijn enorm tevreden met de hoeveelheid aan goederen die is geschonken”, zegt schepen van mondiaal beleid Veerle Beernaert (Groen). “De spullen gaan allemaal gaan naar de vluchtelingen en/of naar de geefwinkel Feniks. Alles komt dus zeker goed terecht bij mensen die het nodig hebben.”