Martine voltrok meer dan 1.600 huwelijken tijdens 40 jaar bij dienst burgerlijke stand: “Eén keer weigerde bruidegom neer te zitten. De stoel had een paarse bekleding en hij was een vurig Antwerp-supporter”

Kallo Nieuwe belijning in Beverentun­nel moet veiligheid verhogen: “Geen weefbewe­gin­gen meer vlak voor afrit naar Waaslandha­ven”

Vanaf vrijdag 26 augustus wijzigt de verkeerssituatie in de Beverentunnel in Kallo. In de tunnelkoker richting Nederland zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) tussen de twee rijstroken een doorlopende witte lijn aanbrengen zodat verkeer niet langer van rijstrook kan veranderen in de tunnel. De maatregel moet de veiligheid verhogen en het aantal ongelukken verminderen.

24 augustus