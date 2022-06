Marokkaans restaurant Amari’s opent deuren: “Hier serveren we zowel ontbijt, lunch als diner”

De zaak draagt de naam van de eigenaar: Mohamed Amari. “Ik ben zelf afkomstig uit Nederland maar heb hier veel familie wonen in de omgeving. Omdat de Marokkaanse keuken hier in de buurt nergens te vinden is, besloten we in Zwijndrecht een eigen restaurant te starten.” Nawar Haiji en Lamyae Zaid zullen het gezicht worden van de zaak. “De specialiteit zijn de tajines, couscous en de grillgerechten”, vertellen ze. “Men kan hier echter ook binnenspringen voor een ontbijt of een broodje. De klanten hebben de keuze uit een Marokkaans of klassiek ontbijt. We willen ons namelijk op een breed publiek richten.”