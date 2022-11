Marie Louise De Bode (97) overleden

Beveren Nieuw bestuur Aangenaam Winkelen recycleert decoratie van Halloween: “Pompoenen naar de sociale kruidenier en chrysanten op lege grafzerken”

De handelaarsvereniging Aangenaam Winkelen heeft een nieuw bestuur en dat gooit het over een totaal andere boeg. Een eerste activiteit was het halloweenfeest. In plaats van de decoratie bij het afval te gooien gingen de gebruikte pompoenen naar de sociale kruidenier en de chrysanten kregen een tweede leven op lege grafzerken op de begraafplaats.

3 november