Leerlingen Het Laar planten ‘tiny forest’ aan op gewezen bouwgrond

Het nieuwe parkje situeert zich tussen de spoorweg en de achtertuinen van woningen in de Laarstraat. Daar bevond zich vroeger een loods maar die is intussen afgebroken. De gemeente kocht de gronden aan om er een woonproject te ontwikkelen maar dat plan is afgeblazen en er is beslist om er een park voor de buurt aan te leggen.

Een 70-tal leerlingen van de basisschool Het Laar kwam vrijdag mee aanplanten. In totaal gingen er een 3.000 stuks plantgoed in de grond waarvan 150 bomen. “Die worden allemaal vrij dicht bij elkaar geplant in een grote cirkel en vervolgens laten we de natuur de vrije loop”, zegt Paul Goossens van de groendienst. “De sterkste planten zullen uitgroeien tot de hoogste bomen. In het midden van de cirkel hebben we met wilgentakken een ruimte afgebakend die dienst kan doen als openluchtklas.”